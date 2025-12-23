Нічний обстріл України: є загиблі, поранені та значні руйнування

Вночі Росія здійснила масований ракетно-дроновий удар по території України. Унаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури у низці регіонів. Є загиблі та поранені, зокрема діти. Про це повідомили в обласних військових адміністраціях, ДСНС та столична влада.

Житомирська область

На Житомирщині зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин. За даними обласної військової адміністрації, постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Усім пораненим надано медичну допомогу.

Рівненська область

У Рівненській області вибуховою хвилею пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок — у будівлі вибито вікна. Також знищено дерев’яну господарську споруду та пошкоджено три автомобілі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі в місті відсутні електрика та вода.

Хмельницька область

За уточненими даними станом на 9:21, у Хмельницькій області внаслідок російської атаки загинула людина 1953 року народження. Через обстріли в регіоні фіксують перебої з електропостачанням, тривають відновлювальні роботи.

Київ

У столиці уламки ворожих боєприпасів впали поблизу житлового будинку у Святошинському районі, пошкодивши вікна на рівні п’ятого поверху. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, однак згодом очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що кількість поранених зросла до чотирьох, серед них — 16-річна дитина.

Унаслідок удару в будинку пошкоджене скління, в окремих квартирах людей було заблоковано, рятувальники проводили деблокування.

Київська область

В області найбільше постраждав Вишгородський район, де внаслідок удару виникла пожежа у приватному двоповерховому будинку. Там загинула жінка 1949 року народження, ще троє людей отримали осколкові поранення.

В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки — вибито вікна, пошкоджено фасади та покрівлі.

Одеська область

За даними Одеської ОВА, російські війська атакували південь області ударними дронами. Унаслідок цього пошкоджено об’єкти енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

В одному з районів зазнав пошкоджень цивільний суховантаж та складське приміщення. В іншому — у двоповерховому житловому будинку загорівся дах, пошкоджено гараж. Також зафіксовано руйнування вікон і дахів у 122 приватних будинках та пошкодження скління у трьох багатоповерхівках. Постраждалих немає.

У низці постраждалих регіонів фіксують перебої з електропостачанням. Введені аварійні відключення електропостачання. Графіки не діють. Об’єкти критичної інфраструктури тимчасово заживлені від генераторів. На місцях працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби та слідчі, які фіксують наслідки обстрілу.

