На Житомирщіні потяг зійшов із рейок: є поранені, рух в області заблоковано

У Житомирській області сталася аварія за участю вантажного поїзда, через що пасажирський потяг Харків – Ужгород екстрено зупинили, а локомотив вантажного поїзда зійшов із рейок, повідомляє Укрзалізниця.
Серед пасажирів серйозних травм немає, одна пасажирка отримала поріз склом — допомогу надали на місці. Травмовано бригаду вантажного поїзда: машиніст та помічник госпіталізовані. На місці події працюють рятувальники.
Вплив на рух поїздів
Поїзд №45/46 (Харків – Ужгород) перевели на сусідню станцію та перенаправили за об’їзним маршрутом.
Через інцидент змінено маршрути низки далеких поїздів через Шепетівку, Козятин і Фастів, очікуються затримки від 3 годин.
Поїзди, які тепер курсують через Фастів замість Коростеня:
№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта
№44/50 Івано-Франківськ – Черкаси
№92 Львів – Київ
№30 Ужгород – Київ
№8/150 Чернівці – Київ
№52 Перемишль – Київ
№68/20 Варшава, Холм – Київ
№108 Солотвино – Київ
Виняток: поїзд №98 Ковель – Київ проходить через Житомир із мінімальною затримкою. На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл до Коростеня і назад.
Залізничники працюють над прискоренням руху поїздів об’їзними маршрутами та швидким відновленням пошкодженої ділянки рейок.
Автор: Тетяна Андрійко