На Житомирщіні потяг зійшов із рейок: є поранені, рух в області заблоковано

У Житомирській області сталася аварія за участю вантажного поїзда, через що пасажирський потяг Харків – Ужгород екстрено зупинили, а локомотив вантажного поїзда зійшов із рейок, повідомляє Укрзалізниця.

Серед пасажирів серйозних травм немає, одна пасажирка отримала поріз склом — допомогу надали на місці. Травмовано бригаду вантажного поїзда: машиніст та помічник госпіталізовані. На місці події працюють рятувальники.

Вплив на рух поїздів

Поїзд №45/46 (Харків – Ужгород) перевели на сусідню станцію та перенаправили за об’їзним маршрутом.

Через інцидент змінено маршрути низки далеких поїздів через Шепетівку, Козятин і Фастів, очікуються затримки від 3 годин.

Поїзди, які тепер курсують через Фастів замість Коростеня:

№1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта

№44/50 Івано-Франківськ – Черкаси

№92 Львів – Київ

№30 Ужгород – Київ

№8/150 Чернівці – Київ

№52 Перемишль – Київ

№68/20 Варшава, Холм – Київ

№108 Солотвино – Київ

Виняток: поїзд №98 Ковель – Київ проходить через Житомир із мінімальною затримкою. На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл до Коростеня і назад.

Залізничники працюють над прискоренням руху поїздів об’їзними маршрутами та швидким відновленням пошкодженої ділянки рейок.

