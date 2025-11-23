﻿
Спорт

Український сумоїст став тріумфатором на Кубку імператора у Японії

Український сумоїст Данило Явгусишин/Аонішікі Арата виграв перший у своїй кар’єрі Кубок імператора під час змагань в Японії. Про це повідомляє Sport.ua.

"Український сумоїст Аонішікі Арата (справжнє ім’я - Данило Явгусишин) виграв перший у кар’єрі Кубок імператора - один з шести щорічних ґранд-турнірів з професійного сумо, який 23 листопада фінішував у Фукуоці (Японія)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до Явгусишина таких звершень у цьому виді спорту українці раніше не мали.

21-річний Явгусишин народився у Вінниці. Сумо він почав займатися у 7 років та неодноразово перемагав на різних чемпіонатах.

Фото: Sumofan2/ Wiki Commons

 Автор: Сергій Ваха

