Суспiльство

Погода 23 грудня: подекуди мокрий сніг та дощі

Сьогодні погода в Україні буде переважно прохолодною та хмарною. Місцями - з невеликими опадами. Невеликий сніг можливий на заході, півночі та подекуди - в центрі країни. На півдні та сході – без опадів, повідомили синоптики. Вітер - переважно північний, 3-8 м/с. Температура повітря – від 3° морозу до 2° тепла. На Закарпатті та крайньому півдні країни 0-5° тепла.

У Києві та області – хмарно, місцями невеликий мокрий сніг. Вітер - північний, 3-8 м/с. Температура повітря у столиці близько 0°. На Київщині - від 3° морозу до 2° тепла.

Як повідомляло раніше ForUa, синоптики приголомшили новим прогнозом на зиму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

