ЄС продовжив санкції проти РФ на пів року

Рада ЄС 22 грудня продовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня 2026 року.

Йдеться про економічні санкції, вперше введені у 2014 році та значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії, повідомила пресслужба Ради.



Вони складаються з широкого спектра секторальних заходів, зокрема з обмежень в галузі торгівлі, фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та товарів розкоші.

Санкції охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, виключення кількох російських банків із системи SWIFT та призупинення діяльності та ліцензій у Європейському Союзі кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ.



Конкретні заходи дають ЄС можливість протидіяти обходу санкцій.



Європейський Союз залишається готовим посилити тиск на Росію, зокрема шляхом введення додаткових санкцій.

Фото: росзмі.

