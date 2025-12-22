﻿
Полiтика

ЄС продовжив санкції проти РФ на пів року

ЄС продовжив санкції проти РФ на пів року

Рада ЄС 22 грудня продовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня 2026 року.

Йдеться про економічні санкції, вперше введені у 2014 році та значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії, повідомила пресслужба Ради.

Вони складаються з широкого спектра секторальних заходів, зокрема з обмежень в галузі торгівлі, фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та товарів розкоші. 

Санкції охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, виключення кількох російських банків із системи SWIFT та призупинення діяльності та ліцензій у Європейському Союзі кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ. 

Конкретні заходи дають ЄС можливість протидіяти обходу санкцій.

Європейський Союз залишається готовим посилити тиск на Росію, зокрема шляхом введення додаткових санкцій.

Фото: росзмі.
 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяЄСУкраїнавійнасанкції
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

30-кілометрова «зона смерті»: північ України може залишитися без людей після війни
Суспiльство 22.12.2025 10:11:43
30-кілометрова «зона смерті»: північ України може залишитися без людей після війни
Читати
Транскордонні рейди РФ - локальні атаки чи підготовка прориву
Головне 22.12.2025 09:53:43
Транскордонні рейди РФ - локальні атаки чи підготовка прориву
Читати
Відтік українців може вдарити по економіці Польщі, - PIE
Свiт 22.12.2025 09:32:09
Відтік українців може вдарити по економіці Польщі, - PIE
Читати

Популярнi статтi