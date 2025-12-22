У центрі Києва сталася стрілянина

21 грудня близько опівночі до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку поблизу Бессарабської площі.

"Слідством було встановлено, що на вулиці між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла в штовханину. Під час сутички один із учасників конфлікту здійснив постріл вгору, після чого порушники залишили місце події", - повідомляє поліція Києва.



Поліцейські встановили двох осіб, причетних до інциденту.



Правоохоронці встановили та затримали стрілка - ним виявився 28-річний місцевий мешканець



За вказаним фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Триває встановлення всіх учасників інциденту та з’ясування ролі кожного.

Фото: поліція Києва.