Столиця

У центрі Києва сталася стрілянина

У центрі Києва сталася стрілянина

21 грудня близько опівночі до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку поблизу Бессарабської площі.

"Слідством було встановлено, що на вулиці між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла в штовханину. Під час сутички один із учасників конфлікту здійснив постріл вгору, після чого порушники залишили місце події", - повідомляє поліція Києва.

Поліцейські встановили двох осіб, причетних до інциденту.

Правоохоронці встановили та затримали стрілка - ним виявився 28-річний місцевий мешканець

За вказаним фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Триває встановлення всіх учасників інциденту та з’ясування ролі кожного.

Фото: поліція Києва.

 Автор: Галина Роюк

Популярнi статтi