Звільнений формально: Єрмак залишився у системі Зеленського — ЗМІ

Після обшуків НАБУ та звільнення Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента його вплив на систему влади не зник. Президент Володимир Зеленський після відставки колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака не здійснив повного кадрового перезавантаження та зберігає людей ексочільника ОПУ в системі виконавчої влади. Про це написала журналістка Ірина Ведернікова у своїй колонці для «Дзеркала тижня».

За її словами, формальний відхід Єрмака з посади не означає повного розриву з президентом Володимиром Зеленським. Журналістка стверджує, що ексочільник ОП залишається на постійному зв’язку з президентом і продовжує брати участь у неформальних консультаціях. «Єрмак нікуди не подівся. Він просто більше не сидить в офісі й не керує процесами в режимі 24/7. Але він постійно на телефоні, а вечорами — у президента вдома за парканом у Конча-Заспі», — зазначає Ведернікова.

Водночас Банкова, за оцінкою журналістки, намагається «розмити» роль майбутнього керівника ОПУ, звівши офіс до технічних функцій. Вона вважає, що президент може спробувати «розмити роль» голови Офісу президента, перетворивши ОПУ на більш технічну структуру. За такої моделі керівником офісу може стати не політична фігура, а бюрократичний менеджер.

У матеріалі також йдеться про затягування кадрових рішень у регіонах. Зокрема, зміни керівників обласних державних адміністрацій, яких вважають наближеними до Єрмака, досі не відбулися. Авторка пов’язує це з позицією окремих посадовців ОПУ та уряду, які зберігають зв’язки з ексочільником офісу.

Окремо в колонці згадується керівник Фінансового моніторингу Філіп Пронін, який, за словами Ведернікової, залишається на посаді та блокує окремі перевірки у справах, що розслідує НАБУ. Журналістка зазначає, що, за інформацією її джерел, відсутність оголошених підозр є ключовим аргументом для президента не ухвалювати кадрових рішень щодо оточення Єрмака.

Окрему увагу у колонці приділено роботі антикорупційних органів. За словами Ведернікової, відсутність публічних заяв з боку НАБУ створює ілюзію затишшя, однак розслідування тривають, а зібрана доказова база може призвести до нових процесуальних рішень.

Журналістка робить висновок, що нинішня пауза у кадрових рішеннях є свідомим політичним вибором президента, однак така стратегія може виявитися нестійкою у разі нових антикорупційних викриттів.

