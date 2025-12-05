Обшуки у колишнього голови ОП: Єрмак виявився фанатом чорної магії та вуду

Більшість високопосадовців перестали відповідати на телефонні дзвінки від колишнього голови ОП Андрія Єрмака. Про це пише Лачен (Ігор Лаченков).

Причина такої поведінки викликала резонанс у політичних колах. Як повідомляється, під час обшуків у Єрмака було знайдено предмети, що мають стосунок до окультних практик.

Серед вилученого були виявлені:

лялька вуду

значна кількість дзеркал

предмети для ритуалів

багато дивних ікон та браслетів

За словами Лачена, такий набір предметів для обшукової групи став повною несподіванкою.

Повідомляється, що Андрій Єрмак є прихильником езотерики, захоплюється "битвою екстрасенсів", ворожінням на таро, нумерологією, астрологією та навіть чорною магією, через що у мережі вже отримав прізвисько "Андрій Відьмак".