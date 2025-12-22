Транскордонні рейди РФ - локальні атаки чи підготовка прориву

На півночі Сумської та Харківської областей за останні дні зафіксовано активізацію російських військ та обмежені транскордонні атаки. Зокрема, Росії вдалося зайти до прикордонного села Грабовське у Сумській області та до Сотницького Козачка на Харківщині.

Ці атаки є частиною когнітивної війни Кремля, мета якої — переконати Захід у нібито неминучому колапсі української оборони та необхідності швидкої капітуляції України, повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). При цьому повномасштабного наступу РФ на новому напрямку не очікують.

На думку експертів, обмежені атаки на прикордонні села Кремль може подавати як сигнал про руйнування лінії фронту, хоча насправді ситуація на північному кордоні контрольована українськими силами. Ці дії пов’язані із постійними заявами Путіна про створення так званої «буферної зони», що Кремль використовує для виправдання територіальних претензій.

Ситуація на місцях

Грабовське (Сумщина): українські війська відійшли з кількох позицій, тривають бої. Село наразі вважається «сірим», тобто контрольованим ні Росією, ні Україною.

Сотницький Козачок (Харківщина): атака групи до 15 російських штурмовиків була відбита українськими захисниками.

Російські джерела заявляють про захоплення Грабовського та Рясного, однак ЗСУ ці дані не підтвердили.

Підготовка до наступу?

ISW не зафіксувала масштабної передислокації сил російських військ для повномасштабного наступу на північному кордоні. Російське командування не проводило удари середньої дальності по українській логістиці, як це робилося на інших напрямках. Перекидання підрозділів, зокрема 34-ї мотострілецької бригади, відбувається локально, без ознак підготовки до широкого наступу.

Аналітики очікують продовження дрібномасштабних транскордонних атак для впливу на переговори та створення враження «руйнування фронту». При цьому основна мета — інформаційний ефект, а не захоплення території. Масштабний наступ можливий лише у разі перекидання додаткових сил або проведення кампанії повітряного перехоплення на півночі України, на що поки що немає ознак.

