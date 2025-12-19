Дерусифікація: низку пам’ятників приберцть з вулиць столиці

Київрада ухвалила рішення про усунення з публічного простору столиці об’єктів, пов’язаних із російською імперською та радянською ідеологією. Очищення публічного простору спрямоване не на знищення історії, а на формування української ідентичності та вільного міського середовища.

Йдеться про пам’ятники, меморіальні дошки та інші символи, які десятиліттями формували нав’язаний історичний наратив.

До списку об’єктів, що підлягають демонтажу, увійшли:

- Пам’ятники Михайлу Глінці, Анні Ахматовій, Михайлу Булгакову, Дмитру Мануїльському;

- Пам’ятний камінь до 100-річчя Леніна;

- Меморіальна дошка Петру Чайковському;

- Символічний знак «Київ — місто-герой» із п’ятикутною зіркою;

- Дошка про діяльність підпільного райкому КП(б)У під час нацистської окупації.

Частину об’єктів збережуть, але позбавлять радянської та російської символіки:

- Фасад Житнього ринку на Подолі — без назв російських міст і радянських цитат;

- В’їзний знак до Києва на Столичному шосе — очищення від ідеологічних елементів;

- Геодезичний знак межі Києва на Великій Кільцевій — герб СРСР видалять;

- Будинок на вул. Архітектора Городецького — напис «МУП СССР» зникне;

- «Нульовий кілометр» на Майдані — заміна назв російських міст на українські;

- Меморіальна дошка Віктору Васнецову — залишиться без уточнення «російський», можливе перенесення.

Пам’ятник воїнам-визволителям на території Свято-Михайлівської лікарні залишать, проте:

- текст буде українською;

- роки війни змінять з «1941–1945» на «1939–1945»;

- термін «Велика Вітчизняна війна» замінять на «Друга світова війна».

У 2023 році депутати затвердили перелік із 251 об’єкта для усунення. Понад 170 об’єктів вже демонтовано, 36 об’єктів перебувають у процесі демонтажу або коригування, 37 об’єктів мають статус пам’яток культурної спадщини і потребують погодження з Міністерством культури.

