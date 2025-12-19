На Київщині юнак стрибнув під потяг на очах пасажирів

У Бучанському районі Київської області сталася трагедія — на залізничному вокзалі міста Вишневе 17-річний юнак загинув під колесами поїзда. Інцидент стався, коли поїзд маршрутом Фастів — Київ наближався до станції. За попередньою інформацією, юнак стрибнув із перону на колії. Під час наближення поїзда хлопець намагався повернутися на платформу, однак водій, застосувавши екстрене гальмування, не зміг уникнути зіткнення. Від отриманих травм 17-річний хлопець помер на місці події, повідомляє поліція Київської області.

Наразі слідчі Бучанського районного управління поліції проводять досудове розслідування за фактом події за статтею 276 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки на транспорті.

Поліція закликає громадян дотримуватися правил поведінки на залізничних станціях та не наражати себе на небезпеку, особливо під час наближення поїздів.

