Українців закликають дотримуватися комендантської години у новорічну ніч

В Національній поліції закликають українців бути відповідальними під час новорічних свят: не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися комендантської години, а в разі виявлення підозрілих предметів або фактів правопорушення негайно повідомляти на спецлінію 102.

"Правила безпеки залишаються незмінними як у будні, так і у святкові дні. Наголошуємо, що новорічна ніч не є винятком. Правила діють у звичному режимі", - повідомила речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За її словами, Нацполіція, як і щороку, здійснює посилене патрулювання з метою забезпечення безпеки та правопорядку на різдвяні та новорічні свята.

"Зокрема, є посилені патрулювання на автошляхах, біля культових споруд та у місцях масового перебування громадян. У цілодобовому режимі продовжують роботу наші вибухотехнічні підрозділи та інші служби поліції, які готові максимально швидко відреагувати та звернення громадян", - зазначила вона.

Гірдвіліс наголосила: "Закликаємо бути відповідальними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватися комендантської години. У разі виявлення підозрілих осіб, предметів або фактів порушення негайно повідомляти на спецлінію 102".

Крім того, вона нагадала про заборону на продаж та використання феєрверків та салютів.

"Порушникам загрожує адміністративна, а також кримінальна відповідальність", - додала спікер Нацполіції.