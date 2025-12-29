Правоохоронці прийшли з обшуками до посадовців Закарпатського ТЦК

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції проводять санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону в межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі СБУ в понеділок.

Причини та обставини обшуків у спецслужбі не повідомили, повідомлення деталей анонсували згодом.

Як повідомляв ForUA, одеські поліціянти встановили військовослужбовців районного ТЦК, які побили військового, звільненого з полону.