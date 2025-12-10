П’яний психопат напав із ножем на військового в Івано-Франківську

Івано-Франківську затримали 59-річного місцевого мешканця, який у стані сильного алкогольного сп’яніння напав із ножем на військовослужбовця Нацгвардії. Про підозру чоловікові повідомила обласна поліція.

Інцидент стався 8 грудня близько 20:20 у магазині на вулиці Довженка. Перехожий повідомив правоохоронцям, що між двома чоловіками виникла раптова бійка. Як з’ясувало слідство, нетверезий кривдник без будь-якої причини спровокував конфлікт, кілька разів ударив 33-річного військового по голові, а потім дістав ніж і поранив його у щоку.

Очевидці негайно викликали швидку, і постраждалого госпіталізували. На оперативній нараді поліції зазначили, що саме небайдужі громадяни врятували пораненого військовослужбовця, який перебував у короткій відпустці.

За інформацією поліції, нападник є психічно хворим, при цьому в суді вже слухається інша справа щодо нього — про крадіжку. Тепер йому оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство), що передбачає до семи років позбавлення волі.