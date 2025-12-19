Стало відомо, хто представлятиме РФ на переговорах в Маямі

Цими вихідними, 20 грудня, у Маямі заплановано черговий раунд переговорів між США та Росією щодо мирного врегулювання війни в Україні. Російську сторону на зустрічі представлятиме спецпосланець президента РФ Кирило Дмитрієв, повідомляє AP. За даними американського посадовця, Дмитрієв проведе зустріч із спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.

Переговори відбудуться після консультацій, які цього тижня Вашингтон провів у Берліні з представниками України та європейських країн. Під час них обговорювалися гарантії безпеки для Києва з боку США, можливі територіальні поступки та інші аспекти американського мирного плану.

У Москві підтвердили підготовку до контактів із США. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона очікує на інформацію про підсумки берлінських консультацій, однак деталей не розкрив.

Раніше цього тижня диктатор Путін попередив, що Росія прагнутиме розширити свої успіхи в Україні, якщо Київ та західні союзники відхилять вимоги Москви на мирних переговорах. Він наполягає на визнанні усіх захоплених територій у чотирьох ключових регіонах та Криму російською власністю, а також вимагає виведення українських військ із деяких районів сходу України, що ще не під контролем РФ. Кремль також наполягає на відмові України від членства в НАТО і загрожує розглядати розміщення військ Альянсу як законну ціль.

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність відмовитися від вступу до НАТО, але лише за умови, що США та інші західні країни нададуть гарантії безпеки, аналогічні членству в Альянсі. Водночас Зеленський відкинув вимоги Москви про виведення ЗСУ з районів, які Росія не змогла захопити силою.

Аналітики зазначають, що переговори у Маямі стануть черговою спробою пошуку компромісу між різко протилежними позиціями України та Росії, проте шанси на швидке досягнення угоди залишаються обмеженими.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський чекає від Вашингтона рішучіших дій проти Москви.