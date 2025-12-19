Рай для нервів: топ міст планети для життя без стресу

У світі є чимало міст, які вирізняються низьким рівнем злочинності, зручною інфраструктурою та доступною вартістю життя, що робить їх привабливими для спокійного та комфортного проживання. Цифровий фінансовий сервіс Remitly опублікував результати дослідження, у межах якого було сформовано так званий “індекс стресу”. Під час оцінювання враховувалися рівень злочинності, якість охорони здоров’я, вартість життя, середній час, необхідний для подолання 10 кілометрів у місті, а також рівень забруднення повітря, повідомляє Time Out.

Перше місце у рейтингу посів Ейндховен (Нідерланди). За даними дослідження, подолання 10 км у місті займає в середньому 14 хвилин 37 секунд, а показники забруднення повітря залишаються стабільно низькими протягом року. У поєднанні з хорошими показниками безпеки, доступною вартістю життя та якісною медициною, Ейндховен отримав надзвичайно низький рівень стресу — 2,34 бала з 10.

Автори дослідження зазначають, що Ейндховен, розташований на півдні Нідерландів, менш туристичний, ніж Амстердам або Роттердам, що, ймовірно, і створює його спокійну атмосферу. Водночас місто є потужним центром дизайну, промисловості та мистецтва. Незабаром тут відкриється друга філія всесвітньо відомого Рейксмузеуму.

Цікаво, що Ейндховен — не єдине місто Нідерландів, яке увійшло до топ-10. Утрехт посів друге місце, Гронінген розділив п’яту позицію з норвезьким Тронхеймом, а Роттердам замикає десятку. Загалом усі міста з топ-10 представляють лише п’ять країн, що свідчить про системний підхід до якості життя в цих державах.

Топ-10 найспокійніших міст світу для життя:

Ейндховен, Нідерланди

Утрехт, Нідерланди

Канберра, Австралія

Таллінн, Естонія

Гронінген (Нідерланди) / Тронхейм (Норвегія)

Берген, Норвегія

Порту, Португалія

Брісбен, Австралія

Роттердам, Нідерланди

