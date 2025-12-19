﻿
Діти під загрозою: школами Алчевська шириться небезпечна інфекція

У школах тимчасово окупованого Алчевська зафіксовано масове поширення стрептодермії серед учнів, проте карантин і дистанційне навчання не запроваджуються. Батьків фактично змушують водити дітей на уроки, наражаючи їх на небезпеку зараження, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними ЦНС, у школі №9 хворіє понад половина учнів окремих класів, а подібні симптоми фіксують і в інших навчальних закладах міста, що свідчить про швидке розширення осередку інфекції.

Стрептодермія — висококонтагіозне шкірне захворювання, яке швидко поширюється у тісному контакті. Відсутність ізоляції хворих та профілактики створює умови для лавиноподібного зараження дітей.

Звернення батьків до окупаційної влади залишаються без відповіді: перевірок немає, приписів не видають, медичний контроль не організовується. Ця ситуація ставить під реальну загрозу здоров’я дітей і показує повне ігнорування санітарних норм у тимчасово окупованому Алчевську.

