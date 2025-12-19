Сім країн ЄС блокували рішення щодо мільярдів Кремля для України

Лідери країн Європейського Союзу у четвер, 18 грудня, не змогли досягти спільної позиції щодо використання заморожених російських активів для фінансування України, повідомляє Deutsche Welle. Зазначається, що в підсумковому комюніке за результатами першого дня саміту питання фінансування України за рахунок активів РФ відсутнє. Документ розпочинається з розділу, присвяченого ситуації на Близькому Сході, тоді як розділ про підтримку України у 2026–2027 роках було пропущено.

За інформацією DW, під час саміту обговорювалася ініціатива Європейської комісії щодо так званого «репараційного кредиту» для України. Йдеться про механізм, який передбачає використання заморожених активів РФ із наданням національних гарантій держав-членів ЄС. Повернення цих коштів Росії можливе лише після виплати нею репарацій Україні.

Втім, низка країн Євросоюзу висловила застереження, посилаючись на можливі правові та фінансові ризики, а також загрозу для стабільності фінансової системи ЄС. Проти запропонованої схеми, за даними DW, виступили Бельгія, Угорщина, Словаччина, Італія, Болгарія, Мальта та Чехія. Представники цих держав наголошували на ризиках порушення міжнародного права та потенційних негативних наслідках для фінансових ринків. «Питання використання заморожених активів РФ викликає серйозні юридичні сумніви та побоювання щодо стабільності фінансової системи ЄС», — йдеться в матеріалі DW.

Очікується, що дискусії щодо подальшої фінансової підтримки України триватимуть, оскільки саміт ЄС продовжиться також 19 грудня.

