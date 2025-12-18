﻿
Полiтика

Присутність європейських військ в Україні не означатиме, що вони воюватимуть, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що присутність в Україні європейського миротворчого контингенту значно зменшує шанси, що Росія знову нападе на нашу державу. Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Брюсселі.

За словами Володимира Зеленського, присутність в Україні європейських військ зовсім не означатиме, що вони воюватимуть за нашу державу, але їхня присутність зменшує шанси на 100-відсотковий повторний напад Росії.

— Присутність Європи зменшує шанси на 100-відсоткову агресію Російської Федерації. Безумовно. Та кількість країн, кількість прапорів, велика присутність, якою є Коаліція рішучих в тому чи іншому вигляді, — це великі ризики для РФ починати знову агресію проти України, — наголосив президент.

На його думку, саме тому для України важлива присутність європейських військ.

У вересні колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка стала головою Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, не виключила можливості відправлення миротворців ООН до України.

Відомо, що 26 країн погодилися розгорнути свої війська в Україні після закінчення війни. Країни готові надіслати своїх військових або надати засоби для захисту на землі, морі та у повітрі.

Популярнi статтi