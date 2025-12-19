Франція відмовилась приймати Дитяче Євробачення-2026

Національний мовник Франції France Télévisions повідомив, що не зможе приймати Дитяче Євробачення-2026 через фінансові проблеми. У заяві мовника зазначено, що для збалансування бюджету на 2026 рік компанії необхідно зекономити 140 млн євро. Це стало причиною перегляду витрат на всі напрямки діяльності, у тому числі на проведення великих міжнародних заходів, повідомляє Eurovoix News.

Варто зазначити, що у цьогорічному конкурсі в Тбілісі Франція здобула перемогу з піснею «Цей світ» у виконанні Лу Делез. Це стало четвертою перемогою країни в історії Дитячого Євробачення. Попередні тріумфи країни відбулися у 2004, 2010 та 2020 роках. Перемога 2025 року мала особливе значення, оскільки Франція отримала право приймати конкурс наступного року. Тепер, через фінансові труднощі, організатори країни вимушені відмовитися від проведення заходу, що відкриває питання про нову країну-господаря Дитячого Євробачення-2026.

Поки що невідомо, як бюджетні скорочення вплинуть на участь самої Франції в конкурсі.

