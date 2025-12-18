﻿
Свiт

Бетонні перешкоди та протипіхотні міни: Польща розбудовує оборону на східних рубежах

Уряд Польщі перейшов до активної фази зміцнення своїх східних і північних кордонів. Уздовж рубежів із Білоруссю та Калінінградською областю російської федерації наразі зводять масштабні оборонні лінії, які включають велику кількість бетонних протитанкових укріплень.

Паралельно з інженерними роботами Варшава розглядає радикальні кроки у сфері озброєнь. Вперше з часів Холодної війни країна планує відновити виробництво протипіхотних мін для подальшого розміщення на цих стратегічних напрямках.

Реалізація цього плану стане можливою після остаточного виходу Польщі з Оттавської конвенції, яка накладає міжнародну заборону на використання та виготовлення таких боєприпасів. Очікується, що юридичні процедури завершаться, і запуск виробництва розпочнеться у 2026 році. Такі заходи є частиною загальної стратегії Польщі щодо посилення національної безпеки на тлі загроз у регіоні.

 Автор: Галина Роюк

