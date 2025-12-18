Бернабеу проти Камп Ноу: де відбудеться фінальний матч ЧС-2030

Мадридський стадіон Сантьяго Бернабеу наразі вважається фаворитом у боротьбі за право прийняти фінальний поєдинок чемпіонату світу з футболу 2030 року. Як повідомляє видання AS, арена мадридського Реала має найбільші шанси на проведення вирішальної гри турніру.

Серед ключових факторів, що роблять цей стадіон пріоритетним вибором, джерела називають високий статус і привабливість бренду мадридського клубу, а також сучасну інфраструктуру оновленої арени. Крім того, важливу роль відіграють конструктивні та професійні відносини між президентом Реала Флорентіно Пересом та очільником ФІФА Джанні Інфантіно.

Попри лідерство Сантьяго Бернабеу, на проведення фінального матчу також претендують інші іспанські арени — Ванда Метрополітано та Камп Ноу.

Світова першість 2030 року триватиме з 13 червня по 21 липня. Основними господарями турніру стануть Іспанія, Португалія та Марокко. Крім того, через столітній ювілей змагань, по одному матчу відкриття приймуть Уругвай, Аргентина та Парагвай.