22 години темряви — міф: депутат пояснив, чому Україна не залишиться без світла

Довготривалих відключень електроенергії тривалістю до 22 годин в Україні не прогнозується. Про це заявив народний депутат України, голова підкомітету з питань енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк.

За його словами, ключову роль у стабільності енергосистеми відіграватиме атомна генерація, яка здатна забезпечити щонайменше 55–60% загального споживання електроенергії. Це створює необхідний базис для проходження пікових навантажень та зменшує ризики масштабних і тривалих блекаутів.

Нагорняк наголосив, що у 2025 році Україна значно краще підготовлена до можливих викликів в енергетиці, ніж на початку повномасштабного вторгнення. За цей час було зроблено висновки з попередніх криз, посилено захист енергооб’єктів та напрацьовано резервні сценарії роботи системи.

Водночас депутат зауважив, що Росія втратила шанс залишити Україну без світла ще у 2022 році. За його оцінкою, тоді противник не зміг досягти стратегічної мети через неефективне використання ракетних атак по енергетичній інфраструктурі.

«Енергосистема вистояла, і сьогодні вона значно стійкіша. Масових відключень по 20–22 години, як лякають у соцмережах, бути не повинно», — підкреслив Сергій Нагорняк.

Він додав, що ситуація взимку залежатиме від інтенсивності атак і погодних умов, однак базових передумов для енергетичного колапсу наразі немає.