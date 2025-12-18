﻿
Економіка

Українців готують до стрибка тарифів: як зміняться ціни на газ, тепло і світло

В Україніочікується перегляд тарифів на комунальні послуги — зокрема на газ, тепло та електроенергію для населення. Такий крок зумовлений вимогами Міжнародного валютного фонду, від співпраці з яким залежить отримання фінансової підтримки для держави.

За словами заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрія Жупанина, нинішні тарифи не покривають реальних витрат на виробництво та постачання енергії, що створює хронічний дефіцит коштів у галузі. «Таке відчуття, що нас дотиснуть. Це потрібно всім розуміти. Нас дотиснуть, тобто ми відмовимося від спеццін на газ, на тепло, на електроенергію для населення», — зазначив  Жупанин. Він підкреслив, що реформа тарифів планується лише після завершення бойових дій, а наразі жодних рішень щодо негайного підвищення цін не ухвалено.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко наголосив, що ситуація в енергетиці критична: «Розбита і пошкоджена значна частина обладнання. Вона війну переживе, а довго не проживе. Розподільчі мережі треба терміново оновлювати. За що? За які гроші? Тому або ми перейдемо до ринкових цін, або матимемо дуже обмежений доступ до ключових інфраструктурних благ».

Прогнози щодо тарифів уже озвучили й експерти. За оцінкою Андрія Павловського, експерта з соціальної політики, у бюджеті на 2026 рік передбачено суттєве підвищення тарифів у разі скорочення державної допомоги населенню:

Газ — до +15%

Електроенергія — до +20%

Житлові субсидії — скорочення приблизно на 7,2%

Такі зміни можуть значно збільшити фінансове навантаження на домогосподарства, особливо для малозабезпечених сімей, і потребують ретельного обґрунтування урядом.

Уряд вже заявив про намір підготувати поетапний план відмови від спеццін, щоб перевести енергетику на ринкові тарифи і забезпечити стабільну роботу системи.

Як повідомляло раніше ForUa, з 1 січня пальне в Україні різко подорожчає.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

