Уряд готує чергове підвищення тарифів на електроенергію – коли і на скільки

В Україні розпочалася підготовка до чергового перегляду тарифів на електроенергію для побутових споживачів. За попередніми прогнозами Міністерства економіки, з 1 червня 2026 року ціна може зрости на 10–20%, що виведе тариф на рівень 4,75–5,18 грн/кВт·год. Остаточне рішення уряду ще не ухвалено.

Уряд розглядає варіант поступового наближення тарифів до ринкового рівня, який наразі перевищує 7,5 грн/кВт·год.

Основними факторами зростання тарифів є:

- Витрати на відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак;

- Вимоги міжнародних партнерів, зокрема МВФ, щодо зменшення бюджетного навантаження;

- Неефективність субсидування тарифів в умовах війни та дефіциту ресурсів.

Очікується, що нові тарифи будуть диференційованими — залежно від обсягів споживання, типу житла та соціального статусу споживача. Також уряд розглядає можливість запровадження «енергетичних ваучерів» для малозабезпечених родин, щоб частково компенсувати зростання витрат на електроенергію.

Довідка: на сьогоднішній день більшість домогосподарств сплачує 4,32 грн/кВт·год, тариф діє до 30 квітня 2026 року. Для споживачів з електроопаленням діють окремі умови: 2,64 грн/кВт·год до 2000 кВт·год на місяць та 4,32 грн/кВт·год понад цей ліміт.

Як повідомляло раніше ForUa, тарифи на електроенергію для населення залишаються без змін цієї зими.