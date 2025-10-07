Тариф на світло з 1 листопада: чи буде подорожчання

З 1 листопада 2025 року в Україні не планується зміна вартості електроенергії для населення. Тариф залишиться незмінним і становитиме 4,32 гривні за кожну кіловат-годину.

Таку інформацію надали Міністерство енергетики та Міністерство розвитку громад та територій у відповідь на запит ЗМІ щодо можливої зміни ціни з листопада.

Позиція Міненерго: Тариф не зросте до кінця опалювального сезону

Чинний тариф, який мав діяти до 30 квітня, був продовжений урядом ще на пів року, і його термін дії офіційно завершується 31 жовтня. Однак у Міністерстві енергетики запевняють, що до кінця опалювального сезону 2025/2026 перегляд тарифів не планується.

У відомстві пояснюють, що в умовах повномасштабної війни та глибокої економічної кризи держава зосереджена на підтримці громадян і прагне не допустити надмірного фінансового навантаження на побутових споживачів.

"Тому наразі не розглядається питання перегляду умов у частині зміни пільгових фіксованих цін на електричну енергію", – зазначили у міністерстві.

Експертна думка: ринок потребує змін, але не підвищення

Водночас очільник Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначає, що енергетичний ринок України перебуває у критичному стані та потребує глибоких змін.

Однак експерт наголошує, що навіть за нинішніх складних обставин, підвищення тарифів не має жодного обґрунтування — ані з економічної, ані з будь-якої іншої точки зору.

Харченко акцентує, що для громадян мають діяти саме ринкові тарифи, але це не варто сприймати як автоматичне зростання вартості послуг. "Це означає зміну формату, в принципі, доступу до електрики. ... Але чи станеться це під час війни? Моє відчуття, що ні", – підсумував фахівець.

Отже, хоча термін дії нинішнього тарифу завершується 31 жовтня, в Міненерго офіційно підтверджують, що підвищення ціни на електроенергію не відбудеться ні з 1 листопада, ні до кінця поточного опалювального сезону.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що НЕК «Укренерго» пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 20%.