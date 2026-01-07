Путін іде на абордаж: Росія кидає виклик санкційній блокаді США

Між Вашингтоном та Москвою назріває новий виток військово-політичного протистояння. За повідомленням видання The Wall Street Journal, Росія направила підводний човен та інші кораблі військово-морських сил для супроводу нафтового танкера, який зараз намагається затримати берегова охорона США у міжнародних водах.

Санкції та переслідування у відкритому морі

Конфлікт розпочався навколо судна Bella 1. Спочатку воно перебувало у статусі бездержавного судна під фальшивим прапором, що, згідно з міжнародним правом, давало США підстави для його арешту. Вашингтон запровадив санкції проти танкера через транспортування іранської нафти з «чорного ринку». За даними американської сторони, ці операції проводилися в інтересах організацій, пов’язаних із Тегераном, які США визнають терористичними.

Понад два тижні судно намагалося обійти американську блокаду поблизу Венесуели, проте не змогло пришвартуватися для завантаження. У грудні екіпажу вдалося відбити спробу абордажу, після чого танкер вийшов у відкритий Атлантичний океан під переслідуванням американської берегової охорони.

Зміна прапора та російський супровід

Ситуація набула гострого геополітичного забарвлення, коли судно було терміново перереєстроване як російське під новою назвою «Маринеру». На борту танкера з’явилося зображення російського прапора. Москва офіційно звернулася до Вашингтона з вимогою припинити переслідування, а МЗС РФ заявило, що «з обережністю» спостерігає за розвитком подій.

Наразі «Маринеру» перебуває приблизно за 300 миль на південь від Ісландії, тримаючи курс на Північне море. Для забезпечення безпеки танкера Росія відправила йому на допомогу групу військових кораблів, включаючи підводний човен.

Ризики прямого зіткнення

Експерти з міжнародної безпеки попереджають про надзвичайно високі ризики ескалації. Якщо берегова охорона або ВМС США спробують застосувати силу для затримання судна, це може спровокувати пряму військову відповідь з боку Росії.

Окрім того, до конфлікту можуть долучитися союзники Москви, зокрема Іран, що загрожує перетворити локальний інцидент із підсанкційним танкером на масштабне протистояння у стратегічно важливих водах Атлантики.