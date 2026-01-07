﻿
Війна

СБУ затримала ще одну коригувальницю російських атак

Фігуранткою виявилася 16-річна мешканка Кропивницького, яка на замовлення фсб готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ, повідомляє СБУ.

Агентка мала встановити на території теплоелектроцентралі замаскований під снігом GPS-трекер. За його допомогою рашисти планували вдарити по енергооб’єкту, щоб залишити мешканців громади без світла та опалення. 

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігурантку «на гарячому» вночі біля паркану ТЕЦ, де вона намагалася активувати цифровий «маячок». 

Спецслужба ворога втягнула неповнолітню у злочинну діяльність через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків». 

Спочатку окупанти доручили їй «тестове випробування»: зняти на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури і надіслати їх фсб. 

Після цього агентка отримала завдання від куратора на підготовку ракетного удару по одному з найбільших у регіоні об’єктів теплової та електричної генерації. 

Гроші на придбання GPS-трекера вона отримала з рф на власну банківську картку. Потім фігурантка замовила пристрій в інтернет-магазині, оплатила його і забрала замовлення на пошті. 

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на фсб. 

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

 Автор: Галина Роюк

