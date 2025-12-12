З 1 січня пальне в Україні різко подорожчає - чому і на скільки

Українським водіям доведеться переглянути свої звички: автомобіль стає дорогим задоволенням. За прогнозом НБУ, після Нового року ціни на пальне різко зростуть через підвищення акцизів — і це не просто прогноз, а законодавчо запланована реальність.

До кінця 2025 року ситуація буде відносно незмінна: світові ціни на нафту стабільні, постачання пального адаптоване. Але економічна пауза — це лише затишшя перед ударом.

Що подорожчає з 1 січня 2026 року:

Бензин — акциз з 271,7 євро до 300,8 євро за 1000 літрів.

Дизель — з 215,7 євро до 253,8 євро за 1000 літрів.

Автогаз — з 173 євро до 198 євро за 1000 літрів.

Простіше кажучи, кожна заправка авто битиме по кишені. Навіть якщо зростання буде помірним, сумарно це десятки гривень за кожен літр. Подорожчання дизеля вплине на логістику, сільське господарство та комерційний транспорт.

Власники авто відчують не лише світові ціни на нафту, а й податкову політику України. НБУ наголошує: головний драйвер подорожчання — не світовий ринок, а внутрішня політика держави. І поки ринок готується до нових ставок акцизів, водії вже починають рахувати, як вижити у світі дорожчого пального.

