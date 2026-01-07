У Кабміні виправдовують відбудову лікарні в Ізюмі під обстрілами за 1 млрд гривень

Віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад Олексій Кулеба пояснив, навіщо держава витрачає близько мільярда гривень на відновлення лікарні в Ізюмі, який розташований приблизно за 25 кілометрів від лінії фронту.

Про це він заявив в інтерв’ю «Економічній правді».

За словами Кулеби, ще на початку повномасштабного вторгнення було ухвалене принципове рішення відбудовувати зруйновану інфраструктуру паралельно з активними бойовими діями.

«Це важливо для економіки країни, для розуміння, що є економічний пульс, що ми не здаємося і на цьому фронті також працюємо», – зазначив він.

Водночас міністр пояснив, що рішення щодо відбудови лікарні в Ізюмі ухвалювалося не його відомством, а начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синєгубовим разом із Міністерством охорони здоров’я.

Кулеба визнав, що це рішення було прийняте одразу після деокупації міста і мало радше емоційний, ніж зважений характер.

«Це, думаю, було таке мотивуюче рішення, емоційне», – сказав він.

При цьому віцепрем’єр повідомив, що наразі не знає, на якому етапі перебуває відбудова лікарні та як саме витрачаються кошти.

«Я детально не можу вам зараз сказати, що там відбувається. Але я розберуся особисто», – заявив Кулеба, пообіцявши після цього вийти на комунікацію, зокрема, з першою леді.

Він також запевнив, що не виключає можливості зупинки будівництва, якщо виявиться, що воно є недоцільним.

«Якщо я побачу, що ми маємо це зупинити, я вам обіцяю», – наголосив міністр.

Водночас Кулеба пояснив саму логіку таких проєктів тим, що без відновлення інфраструктури люди не залишатимуться в прифронтових регіонах.

«Якщо вони нам знищують інфраструктуру, ми її не відновлюємо – люди просто встають і їдуть», – заявив він.

Таким чином, держава продовжує вкладати сотні мільйонів гривень у відбудову об’єктів поблизу фронту, навіть не маючи чіткого розуміння стану робіт і ризиків їх повторного знищення.