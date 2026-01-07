Масштабна ДТП на виїзді з Києва: зіткнулися 13 автомобілів

На вулиці Дніпроводській сталася масштабна аварія за участю 13 транспортних засобів. Через інцидент рух у напрямку міста Вишгород суттєво ускладнений. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Поточна ситуація на дорозі

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують обставини зіткнення. Для розвантаження ділянки патрульні організували об’їзд зустрічною смугою.

Рекомендації для водіїв

Плануйте свій маршрут з урахуванням затримки.

Будьте особливо уважними на цій ділянці дороги та дотримуйтесь вказівок регулювальників.

За можливості скористайтеся альтернативними шляхами до Вишгорода.

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та враховувати оперативну інформацію під час планування поїздок.