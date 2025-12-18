ЄС хоче давати Україні гроші за принципом «купуй європейське»

Європейський Союз планує прив’язати майбутній кредит для України, забезпечений замороженими російськими активами, до принципу «купуй європейське», повідомляє Bloomberg. Остаточні параметри ініціативи лідери ЄС спробують узгодити цього тижня на саміті.

Згідно з проєктом, понад половину фінансування — до €210 млрд протягом п’яти років — мають отримати оборонні виробники з України, країн ЄС та окремих партнерських держав, зокрема Норвегії. Водночас участь інших країн, включно зі США, буде суттєво обмежена, що звузить можливості закупівель американського озброєння.

Ініціатива з’явилася на тлі підготовки стартового кредиту обсягом €90 млрд за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Без нового фінансування Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом коштів уже навесні. Проєкт викликає опір частини держав-членів, насамперед Бельгії, де зосереджена більшість російських активів. Брюссель вимагає чітких юридичних гарантій, щоб уникнути фінансових ризиків у разі судових позовів з боку Росії.

Окремо документ передбачає до €95 млрд макрофінансової допомоги Україні та посилення ролі Єврокомісії, яка зможе вимагати від оборонних компаній ЄС пріоритетного виконання українських замовлень і штрафувати за затримки. Надання коштів буде пов’язане з дотриманням демократичних процедур та боротьбою з корупцією.

Як повідомляло раніше ForUa, Бельгія відхилила план ЄС щодо російських активів для України.