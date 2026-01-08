Уряд Німеччини запроваджує низку суворих заходів для скорочення міграційного потоку у 2026 році. Окрім внутрішніх реформ, Берлін очікує від української влади законодавчих кроків, які б ускладнили виїзд молодих чоловіків до країн Європейського Союзу. Про це в інтерв’ю Deutsche Welle повідомив міністр закордонних справ ФРН Александер Добриндт.

Соціальні виплати та фінансові перевірки

За словами очільника МЗС, німецький уряд уже ухвалив рішення, що мають суттєво зменшити кількість нових мігрантів. Основні зміни стосуються фінансової підтримки українців:

Скасування Bürgergeld: Соціальну допомогу, яку раніше отримували українці, замінюють на значно нижчі виплати, передбачені для загальної категорії шукачів притулку.

Перевірка активів: Влада посилює контроль за наявними статками біженців. Це дозволить визначати, чи здатна особа забезпечувати себе самостійно без державної підтримки.

Нові ліміти: Зменшено обсяг майна та заощаджень, які дозволяється мати при отриманні соціальних виплат.

Очікування від України

Окрему увагу Александер Добриндт приділив питанню виїзду чоловіків призовного віку. Він наголосив, що Берлін веде переговори з Києвом щодо внесення змін до українського законодавства для обмеження їхнього виїзду до ЄС.

«Ми знаємо, що Україна дуже серйозно сприймає наш намір і веде переговори з цього питання. Але результатів поки що немає», – зазначив міністр.

Інтеграція або повернення

Міністр підкреслив, що політика Німеччини залишається лояльною лише до тих, хто готовий ставати частиною німецького суспільства. Для українців, які хочуть працювати та самостійно фінансувати своє життя, у Німеччині «є перспектива».

Водночас ті особи, які відмовляються від інтеграції та працевлаштування, на думку Добриндта, мають реалізовувати свій потенціал на батьківщині.