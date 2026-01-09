ЄС має відновити спілкування з Кремлем, якщо прагне відігравати відчутну роль у припиненні війни в України, – Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Євросоюз має відновити прямі канали спілкування з Кремлем, якщо прагне відігравати відчутну роль у переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

Про це вона сказала під час пресконференції 9 січня, повідомляють La Stampa та ANSA.

За словами Мелоні, вона поділяє позицію президента Франції Емманюеля Макрона, який раніше наголошував на необхідності обмеженого прямого діалогу між Європою та Росією.

Водночас італійська прем’єрка застерегла від неузгоджених дій. На її думку, Європа повинна говорити з Москвою з єдиної позиції, інакше її вплив на процес мирного врегулювання залишатиметься мінімальним.

"Якщо ми діятимемо хаотично, це лише зіграє на користь Путіну", — наголосила вона.

Також Мелоні зазначила, що наразі вважає недоречними дискусії про можливе повернення Росії до формату G8, з якого її виключили після незаконної анексії Криму у 2014 році.

