Чергове дно: 20-річному ветерану без рук і ніг відмовили у видачі банківської картки

У Києві 20-річному військовому, який втратив усі кінцівки під час бойових дій, відмовили у відновленні банківської картки через формальні вимоги банку. Про це повідомила керівниця патронатної служби «Янголи» Третього армійського корпусу Олена Толкачова.

За її словами, боєць разом із медичною кураторкою звернувся до відділення ПриватБанку на проспекті Берестейському, 27-А, щоб відновити картку, повідомляють ЗМІ. Менеджер банку відмовився видати картку, наполягаючи на особистій фотоідентифікації власника картки: він повинен був тримати її в руках біля обличчя. «У людини немає рук. Тримати картку іншій особі „не можна“. Єдина альтернатива — оформити довіреність і видати картку на ім’я медичного куратора», — розповіла Толкачова.

Через це військовий залишився без доступу до коштів на час очікування протезування. «Вдумайтеся. Людина, яка втратила на війні руки й ноги, не може отримати свої гроші, бо не має рук», — додала вона.

Після розголосу ситуацію прокоментував ПриватБанк: «Ситуація із неналежним наданням послуг ветерану у Києві є неприпустимою. Ми вже зʼясовуємо, як це могло статися, й особисто забезпечимо доставку всіх необхідних карток. Нам дуже шкода, що ця ситуація виникла, і проведемо внутрішню роботу, щоб унеможливити подібне у майбутньому».

Також відреагував Голова Національного банку України Андрій Пишний: «Я з болем прочитав цей допис. Не можу збагнути, про що думали в банку. Але точно знаю, що так не має бути. І так не буде! Висновки будуть, реакція буде, а подібного — не буде. Я доставлю картку особисто разом із вибаченням від усіх нас».

Толкачова зазначила, що цей інцидент є прикладом того, як бюрократія та формальні процедури ставлять ветеранів у надзвичайно складні ситуації, і закликала державу та банки «повернутися обличчям до війська».

Як повідомляло раніше ForUa, перелік безоплатних медпослуг для ветеранів буде розширено.