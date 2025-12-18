Перелік безоплатних медпослуг для ветеранів буде розширено

З 2026 року перелік медичних послуг для ветеранів України буде розширено, зокрема додадуться корекція рубців та довготривалий догляд.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, у 2025 році майже 94 тисячі захисників та захисниць скористалися програмою безоплатного лікування та протезування зубів. Держава розвиває систему медичної допомоги, орієнтовану на реальні потреби військових, зокрема відновлення здоров’я після служби або полону.

Наразі ветерани можуть отримати повний спектр послуг – від первинного огляду та лікування карієсу до складного протезування. Допомогу надають близько 500 медзакладів по всій країні, що мають договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації чи проживання пацієнта.

Свириденко додала, що уряд продовжує фінансувати первинну меддопомогу, психологічну підтримку, офтальмологічні послуги та реабілітацію за кордоном.

Зазначається, що з нового року також запрацюють нові ініціативи: довготривалий медичний догляд та послуги з корекції рубців після травм і опіків.