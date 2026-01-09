Україна виходить на серійне виробництво 1000 перехоплювачів Octopus щомісяця

З лютого Україна спільно з Великою Британією виходить на виробництво до тисячі дронів-перехоплювачів Octopus щомісяця. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після підписання в Києві дорожньої карти розвитку сторічного оборонного партнерства з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Підписаний документ закріплює співпрацю між країнами у сфері оборони на 2026 рік за ключовими безпековими напрямами. Зокрема, йдеться про посилення протиповітряної оборони та забезпечення боєприпасами систем ППО на тлі масованих російських комбінованих ударів.

Ліцензійну угоду на виробництво українського дрона-перехоплювача делегації оборонних відомств України та Великої Британії підписали ще у листопаді 2025 року. Спочатку перехоплювачі планували виготовляти у Великій Британії з подальшою передачею Україні. Сам дрон Octopus президент Володимир Зеленський презентував у Лондоні наприкінці жовтня.

За словами Шмигаля, Octopus є українською технологією перехоплення іранських дронів типу «Шахед», розробленою Збройними силами України та підтвердженою в бойових умовах. Перехоплювач здатен працювати вночі, під впливом радіоелектронного глушіння та на малих висотах.

Окремо сторони обговорили спільні стратегічні промислові проєкти у сфері ППО й далекобійного озброєння, перспективи локалізації виробництва винищувачів Gripen із використанням британських технологій, а також питання захисту морського простору України. Також узгоджено підготовку до чергового засідання у форматі «Рамштайн», запланованого на лютий.

Сторічне партнерство між Україною та Великою Британією передбачає довгострокову оборонну співпрацю, зокрема реалізацію спільних проєктів у сфері безпеки та оборонної промисловості.

Серійне виробництво дронів Octopus в Україні стартувало у листопаді 2025 року. Перехоплювачі, зокрема, виготовляє українська компанія «Генерал Черешня», яка у грудні 2025 року уклала відповідну ліцензійну угоду з Міністерством оборони України.