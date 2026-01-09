США здійснюють захоплення п'ятого танкера, пов'язаного з Венесуелою

Військово-морські сили США розпочали захоплення ще одного танкера в Карибському регіоні. Це має стати п'ятим перехопленням судна в рамках контролю за експортом венесуельської нафти.

Про це пише Reuters.

"Військово-морські сили США "знаходяться в процесі захоплення" танкера Olina в Карибському регіоні біля Тринідаду і Тобаго, повідомляє агентство з посиланням на неназваного американського чиновника.

Танкер Olina, який йшов під прапором Східного Тимору, раніше виходив з територіальних вод Венесуели і повернувся в цей район.

У п'ятницю розпочалася операція із затримання цього танкеру, розповіло агентству обізнане джерело в судноплавній галузі.

"США наклали санкції на танкер у січні минулого року, коли він називався Minerva M. Як стверджує Вашингтон, він був частиною так званого тіньового флоту суден, які плавають з мінімальним регулюванням або без страховки", – повідомляж Reuters.

"Це вже п'яте подібне перехоплення судна за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона з контролю за експортом венесуельської нафти", – говориться у повідомленні.

Командування США в Європі заявило про конфіскацію судна Bella 1 за порушення санкцій США. Нафтовий танкер, пов'язаний з Венесуелою, захопили після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан.

Російське міністерство транспорту заявило, що танкер, який у Атлантичному океані захопили США, має тимчасовий дозвіл на плавання під прапором РФ.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що танкер Bella 1, який згодом перереєстрували в РФ під назвою Marinera, лише видавав себе за російський, щоб обійти санкції та уникнути відповідальності.

Також берегова охорона США у Карибському морі захопила ще один танкер, який знаходиться під накладеними США санкціями і який пов'язують з так званим "тіньовим флотом" Росії.

Раніше повідомлялося, що близько десятка нафтових танкерів, завантажених венесуельською сирою нафтою та паливом, залишили територіальні води країни в режимі "dark mode" (із вимкненими транспондерами) від початку року.