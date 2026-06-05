«Гріпен» може вперше пройти бойове випробування проти РФ, – Reuters

Україна планує спрямувати 2,5 млрд євро з кредитної програми Євросоюзу на закупівлю 20 сучасних винищувачів Gripen E. Окрім цього, Швеція має передати українським Повітряним силам ще 16 літаків попередніх модифікацій.

За інформацією Reuters, у перспективі співпраця може передбачати постачання до 150 бойових машин.

Під час підписання відповідних домовленостей із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном президент України Володимир Зеленський заявив, що поява Gripen відкриває новий етап у розвитку української бойової авіації.

Винищувач JAS 39 Gripen створювався Швецією ще за часів Холодної війни з урахуванням потенційного протистояння з Росією. Водночас, попри тривалу експлуатацію в різних країнах, літак ще не проходив перевірку в умовах масштабної сучасної війни.

Викладач Шведського університету оборони Йохан Хуовінен наголосив, що український досвід стане серйозним випробуванням для шведської авіаційної техніки.

За його словами, Gripen фактично створювався для протидії тим системам, які сьогодні використовує Росія.

Однією з головних переваг літака називають його здатність працювати поза межами традиційних військових аеродромів. Gripen може здійснювати зліт і посадку на звичайних автошляхах або тимчасово облаштованих майданчиках, що особливо актуально для України в умовах постійних російських ударів по авіаційній інфраструктурі.

Керівник відділу оборонного співробітництва Міноборони України Олексій Антонюк зазначив, що концепція експлуатації цих винищувачів добре відповідає потребам української армії. За його словами, літак можна швидко підготувати до нового бойового вильоту — заправка, переозброєння та технічне обслуговування займають менш ніж десять хвилин.

Важливим аргументом на користь Gripen є й відносно невисока вартість експлуатації. Українські фахівці оцінюють одну годину польоту приблизно у 8 тис. доларів, що суттєво менше порівняно з сучасними винищувачами п’ятого покоління.

Окрему увагу військові приділяють можливості застосування далекобійних ракет класу "повітря–повітря" Meteor. В Україні вважають, що їх використання здатне змусити російську авіацію діяти на безпечнішій відстані від фронту та ускладнити застосування керованих авіабомб.

Водночас західні експерти закликають не очікувати миттєвої зміни ситуації в повітрі. Старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні Джастін Бронк назвав Gripen одним із найкращих варіантів для України, однак підкреслив, що навіть ці літаки не забезпечать абсолютної переваги через потужну російську систему протиповітряної оборони та відсутність технологій малопомітності, які має F-35.

Додатковим викликом залишається виробництво. Шведська компанія Saab наразі випускає близько 15 винищувачів Gripen E на рік і планує наростити темпи до 20–30 літаків. Водночас портфель замовлень уже перевищує сотню машин.

Гендиректор Saab Мікаель Йоханссон повідомив, що компанія розглядає можливість співпраці з Україною у сфері ремонту, технічного обслуговування та постачання комплектуючих. У майбутньому не виключається й часткова локалізація виробництва.

У Швеції також вважають, що бойове застосування Gripen в Україні може стати важливим аргументом для потенційних покупців на світовому ринку. Міністр оборони країни Пол Йонсон переконаний, що український досвід дозволить наочно продемонструвати реальні можливості літака в умовах сучасної війни.