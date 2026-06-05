66-річна українка хотіла вивезти до Польщі бивні моржа: їй загрожує в’язниця

Польські митники виявили у багажі громадянки України бивні моржа, перевезення яких через кордон без спеціального дозволу заборонене міжнародним законодавством. За порушення правил жінці може загрожувати кримінальна відповідальність. Про інцидент повідомила Палата податкової адміністрації в Ряшеві.

За інформацією відомства, 66-річна українка прямувала автобусом до Польщі. Під час перевірки багажу за допомогою рентгенівського сканера митники помітили підозрілі предмети. Під час огляду було виявлено два бивні завдовжки 52 та 45 сантиметрів.

Пасажирка не внесла їх до митної декларації та не мала документів, які б дозволяли перевезення таких виробів через державний кордон. Знахідку вилучили для проведення експертизи.

Дослідження підтвердило, що вилучені предмети є бивнями моржа звичайного (Odobenus rosmarus) — виду, який перебуває під охороною міжнародної Конвенції CITES про торгівлю рідкісними та зникаючими видами дикої фауни і флори.

Конвенція регулює міжнародний обіг тварин і рослин, яким може загрожувати зникнення, та передбачає спеціальні дозволи для їхнього продажу й транспортування.

У польських правоохоронних органах нагадали, що незаконне переміщення через кордон Євросоюзу об'єктів, які підпадають під дію CITES, а також торгівля ними без відповідних документів вважаються кримінальним правопорушенням.

Згідно з польським законодавством, за такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох місяців до п'яти років.