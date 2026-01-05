﻿
Зеленський може змінювати керівників СБУ хоч кожного тижня

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська (фракція "Голос") висловила здивування тим, що президент Володимир Зеленський призначив Євгена Хмару тимчасово виконуючим обов’язки голови СБУ без погодження парламенту.

«Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту дуже розчаровує і, м’яко кажучи, дивує. Такий прецедент може дозволити президенту в майбутньому змінювати керівників СБУ хоч кожного тижня, навіть якщо вони працюють ефективно», — написала Бобровська у Facebook.

На її думку, указ президента про можливість призначати під час війни т.в.о. голови СБУ не відповідає Конституції України та суперечить духу конституціоналізму. Бобровська зауважила, що нинішні норми дозволяють президентові самостійно визначати тимчасового керівника СБУ без голосування у Верховній Раді.

Вона також висловила сумнів, що у парламенту зараз буде достатньо голосів для відставки чинного голови СБУ Василя Малюка.

