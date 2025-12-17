Ситуація на фронті: українські та російські війська активізувалися на кількох напрямках

За останні кілька днів на фронті зафіксовано просування як українських, так і російських сил, при цьому найскладнішою залишається ситуація на Покровському та Куп’янському напрямках. Окупанти активізували атаки у прикордонних районах Курської та Сумської областей, а також продовжили наступальні дії на сході та півдні України, свідчить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У Харківській області противник атакував поблизу Прилипки, Вільчі, Вовчанських Хуторів, Стариці та в напрямку Ізбицького. Водночас українські війська ймовірно здійснили контрнаступальні дії в районі Лиману. У зоні Великого Бурлука тривали бої в межах Обухівки та Колодязного, українські сили активно діяли біля Мілового та Хатнього.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи утримували позиції або просувалися в Петропавлівці та центральній частині Куп’янська. Російські війська активізували атаки поблизу Голубівки, Піщаного, Курилівки та Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському та Сіверському напрямках окупанти наступали поблизу Лиману, Зарічного, Дробишевого, Серебрянки, Васюківки та інших населених пунктів. У районі Костянтинівки російські війська просунулися на сході міста, тоді як українські сили діяли в Плещіївці. Бої тривали поблизу Іванопілля, Клебан-Бика, Русиного Яру та в напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку Сили оборони України досягли успіхів біля Удачного та в одному з районів Мирнограда, водночас противник атакував у районі Покровська, Родинського, Білицького, Котлиного та Сергіївки. Активні бої також фіксувалися на Новопавлівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках, де українські підрозділи відбивали атаки, зокрема механізовані.

За даними ISW, російські війська також атакували на схід від Херсона, поблизу Антонівки.

У 7-му корпусі ДШВ повідомили, що Сили оборони України й надалі виконують завдання зі стримування ворога в Покровській агломерації. Українські військові проводять операції з повітряного прикриття наземних логістичних маршрутів на підступах до міста. Завдяки скоординованим діям оборонців знищується майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів.

