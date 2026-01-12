США можуть зробити 2026 рік для Путіна ще гіршим, ніж 2025 рік, – WSJ

2025 рік не приніс російському президенту Володимиру Путіну значних успіхів у війні проти України, і перспективи для Кремля у найближчому майбутньому залишаються складними, пише The Wall Street Journal.

За минулий рік російські війська захопили менше 1% території України. За таких темпів Москві знадобиться ще рік, щоб досягти кордону Донбасу та встановити контроль над територією, яку Путін вимагає від України як умову для мирних переговорів.

Публічний успіх США у захопленні диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро і його дружини, на думку російського політолога Аббаса Галлямова, підкреслив військову слабкість Росії.

"Приклад Венесуели показав, як має виглядати ефективна операція, і ще більше деморалізує як пересічних громадян, так і кремлівську еліту", — зазначив експерт.

Додатковим подразником для Кремля стало також захоплення США нафтового танкера, що супроводжував російський військово-морський флот.

Військові витрати Росії у 2025 році оцінюють у 15,5 трильйона рублів, що у п’ять разів більше, ніж у 2021 році. Ця сума не включає витрати на утримання окупованих територій і виплати військовим та їхнім сім’ям. Водночас доходи від експорту нафти і газу знизилися на 34% порівняно з попереднім роком. Щоб покрити дефіцит бюджету та фінансувати військові операції, ставка ПДВ у Росії з 1 січня піднялася з 20% до 22%, що підвищило вартість життя для населення.

Зміни у громадській думці також демонструють виснаження росіян війною: опитування "Левада-центру" показало, що у грудні 2025 року лише 25% підтримували продовження конфлікту, тоді як 67% виступали за початок мирних переговорів.

Високі процентні ставки для стримування інфляції, викликаної війною, пригнічують інвестиції, а близькі до Кремля олігархи мають обмежений доступ до заморожених активів у європейських банках.

The Wall Street Journal зазначає, що Путін може утримувати контроль над населенням через репресії, але продовжувати війну без підтримки свого оточення неможливо. Експерти відзначають, що на тлі постачання Україні озброєння для протидії російським безпілотникам і ракетам, тиск на Путіна з боку еліти і олігархів може змусити його сісти за стіл переговорів щодо мирного плану, який Україна могла б прийняти.