Покровський напрямок: Ворог намагається прорватися до Родинського, ЗСУ стримують штурми

Армія РФ продовжує штурмові дії в зоні відповідальності 20-ї бригади НГУ "Любарт", використовуючи механізовані колони, легку техніку та малі піхотні групи. Основний тиск ворог чинить із південного та південно-східного напрямків, намагаючись просочитися в житлову забудову міста Родинське.

Про це 9 січня в етері "Суспільне. Студія" розповів начальник артилерії 20-ї бригади НГУ на позивний "Дімас".

Попри спроби ворога, населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони — підрозділів 20-ї та 14-ї бригад НГУ, а також окремого розвідувального батальйону ДШВ.

Військовий зазначив, що ключовим фактором для противника є погода: туман і дощ дозволяють малим групам піхоти непомітно заходити в окремі будинки, оскільки щільна туманність заважає українським силам вести якісну повітряну розвідку.

Проте ці групи не проводять активних штурмових дій — вони просто засідають у підвалах без нормального забезпечення. Сили оборони виявляють їх та завдають вогневого ураження артилерією та безпілотними комплексами.

Через контроль української артилерії та розвідки логістика окупантів значно ускладнена. Росіяни використовують БпЛА для доставки провізії, акумуляторів та спорядження своїм групам у житлових кварталах, а в негоду ці завдання виконують піші групи забезпечення.

Зі свого боку українські захисники для збереження життів механіків та водіїв використовують роботизовану техніку. Вона є менш помітною та мобільною, що дозволяє виконувати десятки рейсів між позиціями навіть на замінованих шляхах та в умовах глибокої повітряної розвідки ворога.

Сили оборони утримують глибину ураження військ РФ на 4 км, а за сприятливої погоди — до 10 км.

Як повідомляв ForUA, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою: окупанти посилили наступ. Через неможливість прорвати оборонні порядки десантно-штурмових військ, росіяни перейшли до тактики тиску на фланги. Основними цілями противника стали населені пункти Гришине та Родинське, захоплення яких могло б дозволити перерізати ключові логістичні шляхи сил оборони.