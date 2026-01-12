﻿
Доступ до сервісу прогнозів Polymarket заблоковано: що відомо

В Україні обмежили доступ до сервісу прогнозів Polymarket, відповідне рішення ухвалила Національна комісія з регулювання у сферах електронних комунікацій.

Згідно з офіційним повідомленням, Polymarket кваліфікували як платформу, що надає доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії. Йдеться про діяльність, яка підпадає під державне регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор.

Рішення PlayCity №167-Р від 21 листопада 2025 року передбачає обмеження доступу до вебсайтів, які використовуються для організації або проведення азартних ігор без ліцензії. На його підставі Нацкомісія зобов’язала постачальників електронних комунікаційних послуг заблокувати доступ до таких ресурсів.

Регулятор також доручив поінформувати профільні асоціації операторів зв’язку про обов’язок виконання цього рішення та попередив про можливі позапланові перевірки у разі його невиконання.

Polymarket — це онлайн-платформа, на якій користувачі могли ставити гроші на ймовірність майбутніх подій. Зокрема, сервіс дозволяв робити ставки на перебіг війни в Україні, результати виборів у США, протести в Ірані та інші міжнародні події.

 

