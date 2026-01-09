Після удару РФ по Києву Катар уникає слова «війна» у заяві про обстріл свого посольства

Катар підтвердив пошкодження будівлі свого посольства в Києві внаслідок нічних російських ударів, однак у заяві МЗС країни так і не назвав війну Росії проти України війною.

У повідомленні, поширеному в соцмережі X, Міністерство закордонних справ Катара висловило «глибокий жаль» з приводу пошкодження дипмісії та зазначило, що жоден із дипломатів чи співробітників посольства не постраждав.

Водночас у заяві йдеться про необхідність захисту «посольств, дипломатичних місій, штаб-квартир міжнародних організацій та цивільних об’єктів від наслідків криз», а також про забезпечення безпеки персоналу відповідно до міжнародного права. Формулювання про «кризу» МЗС Катару використало і в заклику до врегулювання «російсько-української кризи шляхом діалогу та мирними засобами».

Таким чином, навіть після прямого пошкодження власного посольства внаслідок російської атаки Катар уникає визначення повномасштабної агресії РФ проти України як війни, обмежуючись нейтральною дипломатичною лексикою.

Раніше українська влада повідомила, що під час нічного удару РФ у Києві була пошкоджена будівля посольства Катара.

У ніч на 9 січня російські війська здійснили масований удар по Україні, основною ціллю якого, за даними Повітряних сил ЗСУ, стала Київщина. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що ця атака була найболючішою для критичної інфраструктури столиці, та закликав жителів міста за можливості тимчасово виїхати туди, де є альтернативні джерела тепла й електроживлення.

За інформацією Міненерго, станом на ранок у Києві та області без електроенергії залишалися понад 500 тисяч споживачів. У ДТЕК уточнили, що в столиці без світла перебували 417 тисяч родин у частині Деснянського, Дніпровського, Дарницького та Голосіївського районів. У місті діють екстрені відключення електроенергії.

До ркчі, Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції ватажка рашистів Владіміра Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.