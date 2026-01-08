Із вересня 2026 року учні віденських закладів освіти отримають можливість вивчати українську мову як другу іноземну. Це нововведення дозволить українським дітям, які проживають в Австрії, офіційно опановувати рідну мову в межах шкільного навчального плану.

Про це повідомило посольство України в Республіці Австрія.

На початковому етапі українську мову викладатимуть у двох середніх школах Відня — BORG 3 на вулиці Landstraßer Hauptstraße та GRG 15 на вулиці Diefenbachgasse.

Програма розрахована на учнів з 5 класу старшої школи (Oberstufe), що за австрійською системою освіти відповідає дев’ятому року навчання. Таким чином, українська мова отримає такий самий статус, як і інші іноземні мови, що викладаються в австрійських гімназіях.

У дипломатичному відомстві наголосили, що обов’язковою умовою для запуску мовних курсів є наявність достатньої кількості заявок від учнів та їхніх батьків. Посольство закликає українську громаду активно подавати відповідні запити під час вибору предметів на наступний навчальний рік, щоб продемонструвати попит та забезпечити стабільну роботу класів.

Варто зазначити, що Австрія не є першою країною ЄС, яка запроваджує подібну ініціативу для підтримки українських біженців. Аналогічні можливості вивчати українську як другу іноземну мову вже мають учні у Польщі, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Такий крок європейських партнерів сприяє збереженню національної ідентичності українських дітей та полегшує їхню подальшу реінтеграцію після повернення додому.