Оголошено учасників шортліста Нацвідбору на «Євробачення» 2026

Оприлюднено імена девʼяти фіналістів Національного відбору України на «Євробачення-2026».
У шортліст, з якого оберуть представника України на міжнародний пісенний конкурс, увійшли дев'ять виконавців. Це:
-
Jerry Heil
-
LAUD
-
LELÉKA
-
MOLODI
-
Monokate
-
Mr. Vel
-
The Elliens
-
Valeriya Force
-
ЩукаРиба
Десятого учасника фіналу Нацвідбору оберуть глядачі. Це відбудеться через онлайн-голосування в мобільному застосунку «Дія».
На місце десятого фіналіста претендують:
-
Khayat
-
Mon Fia
-
Марта Адамчук
-
Oks
-
Anstay
-
Karyotype
Голосування за десятого фіналіста розпочнеться найближчим часом. Сам фінал Національного відбору на «Євробачення-2026» відбудеться в лютому.Автор: Наталка Печерська