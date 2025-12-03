﻿
Культура

Оголошено учасників шортліста Нацвідбору на «Євробачення» 2026

Оприлюднено імена девʼяти фіналістів Національного відбору України на «Євробачення-2026».

У шортліст, з якого оберуть представника України на міжнародний пісенний конкурс, увійшли дев'ять виконавців. Це:

  • Jerry Heil

  • LAUD

  • LELÉKA

  • MOLODI

  • Monokate

  • Mr. Vel

  • The Elliens

  • Valeriya Force

  • ЩукаРиба

Десятого учасника фіналу Нацвідбору оберуть глядачі. Це відбудеться через онлайн-голосування в мобільному застосунку «Дія».

На місце десятого фіналіста претендують:

  • Khayat

  • Mon Fia

  • Марта Адамчук

  • Oks

  • Anstay

  • Karyotype

Голосування за десятого фіналіста розпочнеться найближчим часом. Сам фінал Національного відбору на «Євробачення-2026» відбудеться в лютому.

 Автор: Наталка Печерська

