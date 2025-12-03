Оголошено учасників шортліста Нацвідбору на «Євробачення» 2026

Оприлюднено імена девʼяти фіналістів Національного відбору України на «Євробачення-2026».

У шортліст, з якого оберуть представника України на міжнародний пісенний конкурс, увійшли дев'ять виконавців. Це:

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

ЩукаРиба

Десятого учасника фіналу Нацвідбору оберуть глядачі. Це відбудеться через онлайн-голосування в мобільному застосунку «Дія».

На місце десятого фіналіста претендують:

Khayat

Mon Fia

Марта Адамчук

Oks

Anstay

Karyotype

Голосування за десятого фіналіста розпочнеться найближчим часом. Сам фінал Національного відбору на «Євробачення-2026» відбудеться в лютому.