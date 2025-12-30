Скандал на Євробаченні-2026: чому країни відмовляються від участі та як це коментує українська переможниця

Пісенний конкурс Євробачення-2026 зіштовхнувся з наймасштабнішою кризою у своїй історії. Про відмову від участі офіційно заявили Ісландія, Іспанія, Нідерланди, Ірландія та Словенія. Причиною такого рішення став дозвіл організаторів на участь у конкурсі представника Ізраїлю, що викликало хвилю протестів серед країн-учасниць.

Реакція Руслани Лижичко

Ситуацію, що склалася навколо конкурсу, прокоментувала переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко в інтерв'ю для Новини.LIVE. У розмові співачка зазначила, що намагається дистанціюватися від політичних суперечок.

За словами Руслани, для неї Євробачення залишається передусім платформою для музики та творчого самовираження. Вона підкреслила, що свідомо відкладає політичні аспекти в сторону, оскільки не має можливості впливати на подібні процеси.

Співачка пояснила, що її головний інтерес зосереджений на професійних амбіціях артистів. Вона стежить за тим, хто з виконавців зможе продемонструвати оригінальність або виступити всупереч усталеним трендам. Руслана додала, що для неї набагато важливіше спостерігати за музичним наповненням конкурсу та новими талантами, ніж аналізувати скандали, що виникають навколо нього.