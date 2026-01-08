Зеленський: переговори щодо гарантій безпеки виходять на найвищий рівень

Документ щодо гарантій безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні за участі президента США. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді української переговорної групи.

За його словами, Україні вдається зберігати єдність у роботі європейських та американської команд. Сторони обговорили документи щодо відновлення та економічного розвитку, а також складні питання базової рамки завершення війни. Українська сторона представила свої варіанти фіналізації відповідного документа.

Зеленський зазначив, що США планують контакти з російською стороною, і Україна очікує зворотного зв’язку щодо готовності Москви реально припинити війну. Детальну доповідь про всі переговори українська делегація представить після повернення до Києва.

Президент також наголосив, що партнери України постійно поінформовані про наслідки російських ударів. За його словами, тиск на Росію має зростати паралельно з роботою переговорних команд, адже реалістичність майбутніх гарантій безпеки визначатиметься готовністю партнерів уже зараз чинити дієвий вплив на агресора.

Раніше Зеленський заявляв, що в межах мирного плану США запропонували Україні гарантії безпеки строком на 15 років із можливістю продовження, тоді як Київ наполягав на терміні 30–50 років. Україна прагне отримати юридично зобов’язувальні гарантії безпеки від США, схвалені Конгресом, а не політичні домовленості на кшталт Будапештського меморандуму чи Мінських угод.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомляв, що погоджений військовий документ складається з чотирьох розділів і чотирьох додатків, однак його зміст не розкривається.

Паралельно Україна розраховує на гарантії безпеки з боку Європейського Союзу, зокрема через майбутнє членство в ЄС. Також було підписано декларацію з Францією та Великою Британією про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після завершення війни.

Очікується, що механізм моніторингу припинення вогню перебуватиме під керівництвом США, хоча, за даними медіа, в заяві «коаліції рішучих» уже не згадується зобов’язання Вашингтона реагувати у разі повторної агресії РФ.

Водночас Зеленський наголошує, що ключовою гарантією безпеки для України залишаються власні Збройні сили — укомплектована армія чисельністю близько 800 тисяч військових.